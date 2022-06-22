Об этом Касим-Жомарт Токаев заявил, выступая на Катарском экономическом форуме 21 июня. Президент Казахстана отметил поддержку территориальной целостности Украины.

Это может быть привет России от Китая, – политолог о громких заявлениях Токаева.

Территориальная целостность – главное

Касим-Жомарт Токаев, объясняя свое заявление из Петербургского экономического форума отметил, что главной является территориальная целостность. Именно это причина того, что Казахстан не будет признавать квазиобразование.

Выражая наш подход к территориальной целостности государств, я, конечно, имел в виду основной принцип Устава ООН. По моему мнению, территориальная целостность государств должна преобладать,

– подчеркнул Токаев.

Комментируя войну в Украине, Токаев говорил о необходимости возобновления переговорного процесса. Называя себя другом Украины и России, президент Казахстана заявил, что готов предоставить возможности для переговоров.

Правда, войну на Украине Токаев так и не назвал войной. А в конце интервью он заявил, что рад иметь хорошие отношения с российским диктатором Путиным.

Заявление Токаева о непризнании квазиреспублика

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме, организованном страной-агрессоркой, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что не будет признавать боевиков на Донбассе . Более того, в присутствии Путина Токаев назвал образование на временно оккупированном украинском Донбассе квазиреспубликами.

Заявление Токаева сразу вызвало ажиотаж, ведь он заявил о непризнании квазиобразований непосредственно перед российским диктатором.

Помимо слов Токаева экономический форум запомнился очередной фейл Путина. Пытаясь произнести имя и отчество казахского президента – Касим-Жомарт Кемелевич – глава Кремля опять опозорился и издал набор звуков. Интересно, что проблема произношения имени Токаева у кремлевского диктатора длится уже не менее полугода.

Еще одно резкое заявление Токаева

Сторонник Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров набросился на членов Организации договора о коллективной безопасности с обвинением, что якобы "Россия всех спасала", но сейчас члены ОДКБ их не помогают. Вспомнил Кадыров и о протестах в Беларуси и Казахстане, и о войне в Нагорном Карабахе.

Однако ответ Токаева не заставил себя ждать . Президент Казахстана отметил, что во время протестов в январе 2022 года страну спасала не Россия, а ОДКБ.

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