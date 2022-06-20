Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давыдюк. По его словам, сейчас появился некий "черный лебедь", то есть Казахстан.
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Вероятный привет от Китая
Как отметил Давидюк, пока никто не может понять, сделал ли Токаев такое заявление от себя или все же это может быть привет стране-агрессорке от Китая. Политолог напомнил, что Казахстан всегда находился в "шпагате" между Россией и Поднебесной.
Казахстан всегда понимал силу России, являвшейся арбитром стабильности в регионе. Однако, когда она начала полномасштабное вторжение в Украину, все поняли, что никаким арбитром эта страна быть не может. Эксперты действительно считают, что это может быть привет России от Китая,
– заявил Давидюк.
Украине нужны все союзники
Политолог объяснил, что когда Запад начал уставать, в игру вошли Китай и Казахстан, и заявили, что готовы сражаться. Кроме того, он подчеркнул, что Украине нужно глобально искать союзников, не отказываться от какой-либо помощи и рассматривать все возможные сценарии.
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"Россию нужно бить не только в европейской части. Если Казахстан готов открыть второй фронт, то пусть открывает. Если финны не побоятся отстоять свое вступление в НАТО, то пусть вступают", – заметил Давыдюк.
Как отметил политолог, в ходе войны находятся новые союзники, о которых мы раньше даже не думали и не рассчитывали.
Тесные уносить с Китаем
Как отметил Давидюк, когда Токаев работал в Организации Объединенных Наций, крупнейшим его другом был Китай. Кроме того, президент Казахстана говорит на китайском языке и имеет родственные элитарные связи с китайским партийным руководством.
Если Путин думает, что ему удалось что-то "закрутить", то может оказаться, что Казахстан вместе с Китаем "сплетут Путину лапти", и на этом вся кремлевская история завершится.
– допустил политолог.
По его словам, сейчас не нужно переоценивать Казахстан и идеализировать Китай – там есть свои проблемы и игры. Впрочем, по меньшей мере, то, что в этих странах уже нет стабильности по отношению к России – это правда.
Пощечина Путину
По мнению политолога, сейчас Путин не может опираться на Казахстан и Китай. С выступления Токаева президент России получил очень важное – пощечину.
"Токаев дал пощечину Путину на территории последнего. Он просто придавал ему по ушам так, как обычно делает украинская армия российской. Даже старые советские друзья и партнеры бросают Россию. Сейчас лидер постсоветского пространства – это Украина. Все равняются на нас", – подчеркнул Давыдюк. .
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Скандальное заявление президента Казахстана: коротко
- Выступая на Петербургском международном экономическом форуме Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил , что не признает марионеточные квазиреспублики на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Отмечается, что Токаев сделал такое заявление в присутствии президента России Владимира Путина.
- Также Токаев подчеркнул, что в Казахстане звучат разные мнения о войне в Украине. Кроме того, он подчеркнул, что его страна не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.
- Однако на этом президент Казахстана не остановился и сделал еще одно заявление. Токаев отметил, что не Россия спасла его страну от состоявшихся в январе 2022 года протестов, поэтому россиянам "в ноги никто кланяться не собирается".