Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. За його словами, зараз з'явився такий собі "чорний лебідь", тобто Казахстан.

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Ймовірний привіт від Китаю

Як зазначив Давидюк, поки ніхто не може зрозуміти, чи Токаєв зробив таку заяву від себе, чи все ж це може бути привіт країні-агресорці від Китаю. Політолог нагадав, що Казахстан завжди перебував у "шпагаті" між Росією та Піднебесною.

Казахстан завжди розумів силу Росії, яка була арбітром стабільності в регіоні. Однак коли вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, усі зрозуміли, що жодним арбітром ця країна бути не може. Експерти справді вважають, що це може бути привіт Росії від Китаю,

– заявив Давидюк.

Україні потрібні всі союзники

Політолог пояснив, що коли Захід почав втомлюватись, у гру ввійшли Китай та Казахстаном, і заявили, що готові битися. Крім того, він наголосив, що Україні потрібно глобально шукати союзників, не відмовлятись від будь-якої допомоги та розглядати всі можливі сценарії.

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"Росію треба бити не тільки в європейській частині. Якщо Казахстан готовий відкрити другий фронт, то нехай відкриває. Якщо фіни не побояться відстояти свій вступ в НАТО, то нехай вступають", – зауважив Давидюк.

Як наголосив політолог, у ході війни знаходяться нові союзники, про яких ми раніше навіть не думали та на яких не розраховували.

Тісні відносини з Китаєм

Як зазначив Давидюк, коли Токаєв працював в Організації Об'єднаних Націй найбільшим його другом був Китай. Крім того, президент Казахстану говорить китайською мовою та має родинні елітарні зв'язки з китайським партійним керівництвом.

Якщо Путін думає, що йому вдалося щось "закрутити", то може виявитись, що Казахстан разом з Китаєм "сплетуть Путіну лапті", і на цьому вся кремлівська історія завершиться,

– припустив політолог.

За його словами, зараз не потрібно переоцінювати Казахстан та ідеалізувати Китай – там є свої проблеми та ігри. Утім, щонайменше те, що у цих країнах вже немає стабільності щодо Росії – це правда.

Ляпас Путіну

На думку політолога, тепер Путін не може опиратись на Казахстан і Китай. З виступу Токаєва президент Росії отримав дуже важливе – ляпас.

"Токаєв дав ляпас Путіну на території останнього. Він просто надавав йому по вухах так, як зазвичай робить українська армія російській. Навіть старі радянські друзі та партнери кидають Росію. Зараз лідер пострадянського простору – це Україна. Усі рівняються на нас", – підкреслив Давидюк.

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