Слова Такаєва – неабиякий удар по Москві. Про це 24 каналу сказав опозиційний російський політик та юрист Марк Фейгін.

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Я гадаю, що Москва сильно образилася. Це був останній варіант взаємодії з офіційною Астаною в обличчі Такаєва. Вони зрозуміли, що їх кинули,

– відзначив політик.

У президента Казахстану 2 мотивації

По-перше, Такаєв хотів показати, що Путін йому не начальник. По-друге, він мав на меті продемонструвати, що не є національним зрадником, а виступає за інтереси Казахстану і не готовий визнавати ДНР та ЛНР на догоду Кремлю.

"Навіть Назарбаєв собі такого не дозволяв. Це не робить Такаєва героєм, не будемо плекати ілюзії. Це політика та гра. Безумовно, він робить це на свою користь. Але для Москви в умовах війни це – дуже велика вразливість", – запевняє спікер.

Путін знову заговорив про ядерну зброю

Фейгін переконаний, що усі заяви Путіна про ядерну зброю це не більше, ніж риторика. "Це не означає, що Путін ніколи не застосує ядерну зброю. Цього ніхто не може стверджувати. Ми всяке від цього персонажу бачили. Ми не можемо його прогнозувати, хто йому в голову залізе?", – каже Фейгін.

На думку юриста, не потрібно погрожувати "дубинкою", якщо ти не можеш реально її застосувати. "Коли людина щоразу намагається про це нагадати… Кому? Без'ядерній Україні? Відповідні статус та конвенція не дозволяють йому це зробити (застосувати ядерну зброю щодо України – 24 канал), – переконаний спікер.

За словами політика, Путін хоче показати, що Херсон, до прикладу, можуть оголосити російською територією. Тоді в разі наступу військ ЗСУ вони зможуть застосувати ядерну зброю, адже ми "загрожуватимемо національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності".

"Проте це не спрацює. Якщо він надумає її застосувати, відповідь буде адекватною. Про це говорить і Лондон, та й Америка осторонь може не лишитися", – резюмував Марк Фейгін.

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