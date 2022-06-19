У своєму "зверненні до ОДКБ" Рамзан Кадиров вкотре зганьбився й заявив, що нібито Росія "врятувала" Білорусь та Казахстан й припинила війну між Вірменією та Азербайджаном. Саме тому нібито всі члени Організації договору про колективну безпеку повинні "допомагати Росії" у війні проти України.

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Бандера не дає спокою Кадирову

Кадиров настільки заплутався у своїй брехні, що за його словами в Україні нібито і "фашисти" і "нацики". Звичайно не забув посіпака Кремля і про "бандерівців".

Прибічник Путіна заявив, що країни колишнього СРСР нібито разом боролися проти лідера ОУН Степана Бандери, тому не розуміє, чому зараз Росії ніхто не допомагає.

Хто врятував Білорусь? Росія. Хто врятував Казахстан? Росія. Хто зупинив війну між Вірменією та Азербайджаном? Росія. А коли Росії потрібно, все мовчите – боїтеся санкцій,

– видав Кадиров.

Відповідь Токаєва на закиди Кадирова

Під час інтерв'ю російським ЗМІ президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не оминув закидів Рамзана Кадирова. Казахський лідер зазначив, що країну рятувала не Росія, а Організація договору про колективну безпеку, тобто Білорусь, Вірменія, Таджикистан, Киргизстан і власне Росія.

Саме тому Токаєв назвав хибними твердження про те, що Казахстан зобов'язаний чимось саме Росії.

У Росії деякі особи перетворюють всю цю ситуацію, стверджуючи, що Росія врятувала Казахстан, а Казахстан повинен тепер вічно служити і кланятися в ноги Росії. Я вважаю, що це абсолютно невиправдані міркування,

– наголосив Токаєв.

Також президент Казахстану заявив, що військові з ОДКБ не брали участі в силових операціях в Казахстані.

Зверніть увагу! Під час масових протестів у Казахстані в січні 2022 року Токаєв звернувся до ОДКБ з проханням ввести свій контингент для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Війська Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану були в країні понад тиждень та покинули Казахстан після придушення протестів.

Токаєв заявив про невизнання квазіреспублік

Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі будучи на сцені разом з очільником Кремля Путіним заявив, що Казахстан не визнає квазіутворення на території України.

Крім того, в присутності Путіна Токаєв відзначив, що в Казахстані лунають різні думки щодо війни, яку Росія розпочала проти України.

На тому ж економічному форумі не обійшлося без казусів. У російського диктатора Путіна вже кілька місяців є серйозна проблема – ім'я казахського президента, яке він ніяк не може вивчити. І цього разу дива не сталося – очільник Кремля знову забув ім'я Токаєва і замість нього вимовив незрозумілі звуки.

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