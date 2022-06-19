В своем "обращении к ОДКБ" Рамзан Кадыров в очередной раз опозорился и заявил, что якобы Россия "спасла" Беларусь и Казахстан и прекратила войну между Арменией и Азербайджаном. Именно поэтому все члены Организации договора о коллективной безопасности должны "помогать России" в войне против Украины.

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Бандера не дает покоя Кадырову

Кадыров настолько запутался в своей лжи, что, по его словам, в Украине якобы и "фашисты" и "нацики". Конечно не забыл муртада Кремля и о "бандеровцах".

Сторонник Путина заявил, что страны бывшего СССР якобы вместе сражались против лидера ОУН Степана Бандеры, поэтому не понимает, почему сейчас России никто не помогает.

Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужно, все молчите – боитесь санкций,

– выдал Кадыров.

Ответ Токаева на упреки Кадырова

Во время интервью российским СМИ президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не обошел упреки Рамзана Кадырова. Казахский лидер отметил, что страну спасала не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности, то есть Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Россия.

Именно поэтому Токаев назвал ложными утверждения о том, что Казахстан обязан чем-то России.

В России некоторые лица превращают всю ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные соображения,

– подчеркнул Токаев.

Также президент Казахстана заявил, что военные из ОДКБ не участвовали в силовых операциях в Казахстане.

Обратите внимание! В ходе массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года Токаев обратился в ОДКБ с просьбой ввести свой контингент для охраны объектов критической инфраструктуры. Войска России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана были в стране более недели и покинули Казахстан после подавления протестов.

Токаев заявил о непризнании квазиреспублика

Касим-Жомарт Токаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, будучи на сцене вместе с главой Кремля Путиным, заявил, что Казахстан не признает квазиобразования на территории Украины .

Кроме того, в присутствии Путина Токаев отметил, что в Казахстане раздаются разные мнения по поводу войны, которую Россия начала против Украины.

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