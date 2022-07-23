Зеленский поговорил с Токаевым

Заявление о том, что Казахстан не собирается признавать квазигосударственные образования "ЛНР" и "ДНР" Токаев сделал на петербургском международном экономическом форуме. Так что украинский президент решил выразить благодарность казахстанскому лидеру, об этом Зеленский написал в своем твиттере.

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Провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание т.н. "ЛНР", "ДНР",

– сообщил глава Украины.

Также политические лидеры обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике и цифровизации.

Кроме того, Зеленский добавил, что они с Токаевым обменялись поздравлениями с 30-летием украино-казахстанских дипломатических отношений.

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В прошлом месяце президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в присутствии российского диктатора заявил, что его страна не собирается признавать "независимость" группировок "ДНР" и "ЛНР". Он назвал их "квазигосударствами".

Политик добавил, что Казахстан так же не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

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