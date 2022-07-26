росія прагне захопити території колишнього радянського союзу, але їй на заваді стоїть українська армія. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Досі ми говорили тільки про те, що українська армія захищає не тільки себе, свободу і незалежність своєї Батьківщини, але і весь західний світ. Але зараз ми з'ясовуємо, що не тільки західний світ. Українська армія зараз захищає і весь пострадянський світ", – наголосив Піонтковський.

За його словами, країни колишнього радянського союзу є першочерговою метою російської імперської експансії. І перебувають в більш небезпечному положенні, ніж країни Західної Європи.

І майбутнє Казахстану також залежить від результату цієї війни,

– зауважив експерт.

Також Піонтковський додав, що весь світ чекає на повернення Херсону. Ця подія буде сприйматися з величезним полегшенням та тріумфом. "Засмутяться тільки еліти в Берліні та Парижі, які роками спекулюють на своїх спеціальних відносинах з путінським режимом", – припустив Піонтковський.

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Політика Казахстану щодо росії: коротко

17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Це трапилось прямо перед владіміром путіним.

Згодом на Катарському економічному форумі 21 червня президент Казахстану прокоментував свою заяву щодо невизнання квазіреспублік на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Він наголосив на підтримці територіальної цілісності України.

23 липня президент України провів телефонну розмову з Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час неї Володимир Зеленський подякував йому за категоричну відмову визнавати квазіреспубліки на Донбасі.

5 липня росія рішенням суду призупинила транзит нафти з Казахстану до Європи на 30 діб. Натомість Казахстан заявив, що хоче експортувати нафту в обхід росії.

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