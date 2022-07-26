россия стремится захватить территории бывшего советского союза, но ей помешает украинская армия. Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Лучшая защита от россии – боевые успехи украинской армии

"До сих пор мы говорили только о том, что украинская армия защищает не только себя, свободу и независимость своей Родины, но и весь западный мир. Но сейчас мы выясняем, что не только западный мир. Украинская армия сейчас защищает и весь постсоветский мир", – подчеркнул Пионтковский.

По его словам, страны бывшего советского союза являются первоочередной целью российской имперской экспансии. И находятся в более опасном положении, чем страны Западной Европы.

И будущее Казахстана также зависит от исхода этой войны,

– заметил эксперт.

Также Пионтковский добавил, что весь мир ожидает возвращения Херсона. Это событие будет восприниматься с огромным облегчением и ликованием. "Расстроятся только элиты в Берлине и Париже, которые годами спекулируют на своих специальных отношениях с путинским режимом", – предположил Пионтковский.

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Пионтковский о будущем Казахстана: смотрите видео

Политика Казахстана в отношении россии: коротко

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на петербургском международном экономическом форуме заявил, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Это произошло прямо перед владимиром путиным.

На Катарском экономическом форуме 21 июня президент Казахстана прокомментировал свое заявление о непризнании квазиреспублик на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Он отметил поддержку территориальной целостности Украины.

23 июля президент Украины провел телефонный разговор с Касымом-Жомартом Токаевым. Во время него Владимир Зеленский поблагодарил его за категорический отказ признавать квазиреспублики на Донбассе.

5 июля россия решением суда приостановила транзит нефти из Казахстана в Европу на 30 суток. Казахстан же заявил, что хочет экспортировать нефть в обход россии.

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