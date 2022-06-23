Об этом эксклюзивно рассказал 24 канала публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что Казахстан мог стать первым государством-жертвом имперской сладострастия России.

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Что отличает Украину и Казахстан – в Украине тоже немало русскоязычных, но они равноценно говорят по-украински и считают ее родным. Что не скажешь о Казахстане, это гениально использовал Назарбаев,

– отмечает Пионтковский.

Именно при его президентстве решили переносить столицу на север. Только для того, чтобы стереть эту поразительную этнико-географическую разницу, добавляет он.

Угроза для Казахстана нарастала постоянно, если об этом речь не идет на государственном уровне, то руководство Казахстана это прекрасно понимает, добавляет Пионтковский.

Токаев решил больше не участвовать в этих играх. Ведь у Казахстана есть гарант безопасности – это Китай.

"Во время этой встречи, во время которой Путин свыше часа кричал об имперских амбициях, Токаев сидел с каменным лицом, ведь понимал, что имперские амбиции Путина также касаются и Казахстана", - отметил Андрей Пионтковский.

Путин стремительно теряет постсоветское пространство из-под своего "контроля", резюмирует Пионтковский.

Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Казахстана отметил поддержку территориальной целостности Украины.

Касим-Жомарт Токаев, объясняя свое заявление на Петербургском экономическом форуме, отметил, что главное – это территориальная целостность. Именно это причина того, что Казахстан не будет признавать квазиобразование на территориях временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Еще одно резкое заявление Токаева

Сторонник Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров набросился на членов Организации договора о коллективной безопасности с обвинением, что якобы "Россия всех спасала", но сейчас члены ОДКБ ей не помогают. Вспомнил Кадыров и о протестах в Беларуси и Казахстане, и о войне в Нагорном Карабахе. Во время этого заявления Кадыров снова оконфузился – мол, когда-то весь СССР воевал против лидера ОУН Степана Бандеры.

Однако ответ Токаева не заставил себя ждать . Президент Казахстана отметил, что во время протестов в январе 2022 года страну спасала не Россия, а ОДКБ. Поэтому, по словам казахского президента, мнение о том, что у кого-то есть обязательства перед Россией и должно ей вечно служить и кланяться в ноги – неправильно.

Почему Токаев пошел против Путина: смотрите видео