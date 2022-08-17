Відповідну інформацію повідомили ЗМІ. Внаслідок атаки ще майже 10 осіб поранені.
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Туреччина атакувала сирійську базу
Вдень 16 серпня турецька армія завдала удару по позиціях сирійської армії у селі Таль-Джаркалі, на захід від міста Айн-аль-Араб у провінції Алеппо,
– повідомили в СSM Times.
Відомо, що Туреччина атакувала у відповідь на ракетні обстріли, у результаті яких загинули двоє турецьких солдатів. Також додали, що після авіаударів постраждали люди.
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR), у результаті атаки:
- загинули щонайменше 11 сирійських військовослужбовців;
- ще вісім – поранені.
Також відомо, що база, яку атакувала Анкара, розташована лише за 2 кілометри від кордону з Туреччиною.
Оголошення в мечеті, ймовірні бої в Сирії
У соцмережах повідомили, що Туреччина нібито оголосила про початок військової операції проти курдських воєнізованих формувань на суміжній стороні найближчим часом. Мовиться, що країна ввела війська у Афрін.
Людям, які живуть на прикордонних з Сирією регіонах Туреччини, про це повідомили в гучномовці в мечетях.
Турецька авіація вже пролетіла над прикордонним районом Газіантеп і рухається по всій лінії зіткнення з Сирією. Що дивно: у турецьких ЗМІ із цього приводу повна тиша,
– пишуть в соцмережах.
Також попередньо відомо про турецькі удари за допомогою безпілотників та авіації. Пишуть, що триває обстріл.
Заява в терецькі мечеті: дивіться відео
Однак губернатор Сіваса Давут Гюль турецький політик цю інформацію спростував та пояснив, що оголошення в мечетях "перевершили своє призначення", адже комендантської години, позаштатної ситуації немає.
"Відносно відповідальних посадових осіб порушено кримінальну справу", – запевнив турецький політик.
Коротко про війну в Сирії
- Війна у Сирії триває вже 11 років. Почалась вона, коли сирійці вийшли на вулиці та вимагали демократії. Тоді люди протестували проти уряду. Ті події відомі також як "Арабська весна".
- Однак режим колишнього авторитарного правителя Асада контролює вже більшу частину країни. Проте офіційно війна не завершена.
- Адже в ній замішані інші країни. Зокрема, Іран, США, росія та Туреччина. Варто пригадати, що росія виступає на боці сирійського диктатора Асада.
- Натомість Туреччина двічі вводила війська в Сирію. Наразі вона створила там так звані зони безпеки, що стали безпечною зоною для озброєних проксі-груп сирійської опозиції.
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