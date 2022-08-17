Відповідну інформацію повідомили ЗМІ. Внаслідок атаки ще майже 10 осіб поранені.

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Туреччина атакувала сирійську базу

Вдень 16 серпня турецька армія завдала удару по позиціях сирійської армії у селі Таль-Джаркалі, на захід від міста Айн-аль-Араб у провінції Алеппо,

– повідомили в СSM Times.

Відомо, що Туреччина атакувала у відповідь на ракетні обстріли, у результаті яких загинули двоє турецьких солдатів. Також додали, що після авіаударів постраждали люди.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR), у результаті атаки:

загинули щонайменше 11 сирійських військовослужбовців;

ще вісім – поранені.

Також відомо, що база, яку атакувала Анкара, розташована лише за 2 кілометри від кордону з Туреччиною.

Оголошення в мечеті, ймовірні бої в Сирії

У соцмережах повідомили, що Туреччина нібито оголосила про початок військової операції проти курдських воєнізованих формувань на суміжній стороні найближчим часом. Мовиться, що країна ввела війська у Афрін.

Людям, які живуть на прикордонних з Сирією регіонах Туреччини, про це повідомили в гучномовці в мечетях.

Турецька авіація вже пролетіла над прикордонним районом Газіантеп і рухається по всій лінії зіткнення з Сирією. Що дивно: у турецьких ЗМІ із цього приводу повна тиша,

– пишуть в соцмережах.

Також попередньо відомо про турецькі удари за допомогою безпілотників та авіації. Пишуть, що триває обстріл.

Заява в терецькі мечеті: дивіться відео

Однак губернатор Сіваса Давут Гюль турецький політик цю інформацію спростував та пояснив, що оголошення в мечетях "перевершили своє призначення", адже комендантської години, позаштатної ситуації немає.

"Відносно відповідальних посадових осіб порушено кримінальну справу", – запевнив турецький політик.

Коротко про війну в Сирії

Війна у Сирії триває вже 11 років. Почалась вона, коли сирійці вийшли на вулиці та вимагали демократії. Тоді люди протестували проти уряду. Ті події відомі також як "Арабська весна".

Однак режим колишнього авторитарного правителя Асада контролює вже більшу частину країни. Проте офіційно війна не завершена.

Адже в ній замішані інші країни. Зокрема, Іран, США, росія та Туреччина. Варто пригадати, що росія виступає на боці сирійського диктатора Асада.

Натомість Туреччина двічі вводила війська в Сирію. Наразі вона створила там так звані зони безпеки, що стали безпечною зоною для озброєних проксі-груп сирійської опозиції.

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