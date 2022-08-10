Історія з сирійськими добровольцями може виявитися такою ж, як була зі 100 тисячами північнокорейських найманців. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Він вважає, що якщо сирійські найманці дійсно приїдуть воювати проти України, то це буде проблема в першу чергу для росії.

"Командування росії це має добре розуміти. Якщо говорити про брак людського ресурсу, то росії зараз не вистачає військових, щоб повноцінно вести бойові дії. Вони використовують вже навіть ресурс з російських тюрем", – каже Коваленко.

За його словами, російські тюремники – не професійні військові, це так зване гарматне м’ясо.

Але якщо говорити про сирійців, то ці найманці Башара Асада професійно працюють навіть гірше, ніж ті зеки з російських тюрем. Також буде мовний бар’єр з російськими військовими,

– каже експерт.

До того ж, сирійців росія буде змушена забезпечувати технікою та зброєю. "Тому це викликає безліч проблем. Я не впевнений. що росія піде на це", – додав він.

Коваленко запевнив, що якщо ж росія дійсно на це піде, то це означатиме, що вона настільки в критичному відчаї, що її кінець вже досить близько.

Він також пояснив, що якщо Туреччина до цього має відношення, то це будуть великі проблеми для Анкари. Вже багато країн НАТО вже запитує, яку позицію займає Треччина в цьому конфлікті.

Анкара намагається на дипломатичному рівні займати проукраїнську позицію, постачає нам зброю, зокрема байрактари та бронеавтомобілі, але з іншого боку, вона продовжує "загравати" з росією,

– відповів експерт.

В такому випадку Коваленко не виключає, що проти Туреччини будуть прийняті певні заходи на міжнародному рівні.

До слова, судно "Спарта II" привезло військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує росія. Зазначається, що російське судно, на яке США наклали санкції, здійснило подорож без перешкод з боку члена НАТО Туреччини.

Яка саме зброя була на кораблі – невідомо. Його бачили у Сирії з транспортними засобами в трюмі, а також помічали під час перетину протоки Босфор і пізніше побачили у Новоросійську з щонайменше 11 транспортними засобами.

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