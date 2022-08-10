Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зауважив, що на багатьох напрямках російські підрозділи виснажені.

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На Ізюмському напрямку з'являється можливість для контрнаступу

Військовий експерт зазначив, що, зокрема, на Харківському та Ізюмському напрямках, підрозділи окупантів виснажені і просять про ротацію та доукомплектацію.

Крім того, ЗСУ змогли переломити ситуацію на фронті і тепер можуть нав'язувати ворогу свій сценарій ведення бойових дій. З огляду на це, росіянам постійно доводиться перекидати підрозділи з одного напрямку на інший. Наприклад, з Ізюмського – на південь і навпаки.

Для українських сил з'являються можливості по Ізюмському напрямку. І це стає помітно, як там обережно відкушують по шматочку української землі, яка була тимчасово окупована, і відсувають позиції ворога,

– сказав Мусієнко.

Він також наголосив, що таким чином ЗСУ змушують росіян "латати" дірки по всій лінії фронту і ще більше виморюють війська ворога.

Незначні успіхи в росіян є лише на Авдіївському і Бахмутському напрямках

Мусієнко додав, що єдині напрямки, де в росії є успіхи – це Авдіївський і Бахмутський. Але вони дуже незначні.

"Якщо подивимось свіжооприлюднену інформацію британської розвідки, на 10 кілометрів по фронту лише просунулись російські війська за попередній місяць. Це місяць. Тобто це не є аж такий прорив, як, наприклад, у травні чи червні", – підкреслив військовий експерт.

Олександр Мусієнко розповів про те, на якому напрямку ЗСУ могли б контрнаступати: дивіться відео

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