Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами на Харківщині змін наразі немає. Проте на Ізюмському напрямку ситуація розгортається дещо веселіше.

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ЗСУ відбивають атаки на Сході

Арестович розповів, що на Харківщині окупанти намагаються йти в атаки. Проте в них нічого не вдається, адже українські захисники їх успішно розбивають. Водночас на Ізюмському напрямку ситуація дещо цікавіша. Зокрема біля Довгенького, де тривалий час тривав російський наступ.

Довгеньке вже за нами, за деякими даними. Відсунули. Якщо подивитися на південь від Ізюма, то все це – Долина, Довгеньке, – було ще нещодавно за противником. Вже ні,

– додав радник голови ОП.

За його словами, також окупанти намагаються просунутися на Ізюм. Там їх також успішно б'ють та відтискають ЗСУ.

"Цілком ймовірно, що там, мовитиметься про якесь тактичне оточення. Не для нас", – зауважив Арестович.

Він додав, що там українські захисники вже відбили декілька населених пунктів. росіяни намагалися йти в атаку, щоб їх повернути, але в них нічого не вдалося.

"Там відбуваються успішні контрнаступальні дії ЗСУ, які спричиняють великі неприємності для окупантів. Побачимо, чим це завершиться, адже там досить цікаво лінія фронту", – зазначив радник голови ОП.

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Загарбники намагаються рухатися до Бахмута

За словами Арестовича, на Сіверському напрямку окупанти досі намагаються просуватися південніше Григорівки на Серебрянку. Однак в них також нічого не вдається – ЗСУ успішно їх б'ють.

"До Бахмутського (напрямку – 24 канал) підповзають. Але продовжуються бої – наші вирішують свої завдання, противник свої. Подивимось, хто та що там вирішить", – додав радник голови ОП.

На ділянці фронту від Авдіївки до Маріїнки відбуваються атаки окупантів на Веселе зі спробами його оточити. Також загарбники намагаються рухатися південніше Авдіївки – тривають спроби ходити на Піски. За словами Арестовича, там ситуація змінюється то на нашу, то на їхню користь.

"Зосереджена велика кількість артилерії. Сторони луплять один по одному великими бейсбольними битками по голові, але просування немає. Попри те, що вони регулярно доповідають, що взяли (Піски – 24 канал). Грандіозна битва за Україну зведена до війни за корівник на околиці Пісків. Звичайно, це – "досягнення" за 6 місяців, нічого не скажеш", – пожартував радник голови ОП.

Окрім цього, росіяни намагаються рухатися від Олександрівки на Маріїнку та контратакувати від Єгорівки на Вугледарському напрямку. Проте традиційно успіхів не мають.

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Окупанти хочуть наступати на Миколаїв

Арестович розповів, що 8 серпня рух відбувся на Херсонському напрямку.

Ми довго чекали цього дня, тисячі днів та ночей чекали. Що відбулося? Хоробрі російські десантники від Снігурівки пострибали на захід, бо там найкоротший напрямок на Миколаїв. Намагаються наступати в бік Нової Петрівки,

– додав радник голови ОП.

За його словами, те російське угруповання не є дуже великим – 3 чи 4 БТГр.

"Не скажу що там щось страшне відбувається. Пішли тактичні бої", – зазначив Арестович.

Також загарбники спробували просунутися від Любомирівки на Новогригорівку.

"Узгоджуючи, як їм здається, ці удари. Там також найкоротший шлях на Миколаїв", – зауважив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що росіяни воюють за принципом – де найкоротша дорога, нею і йдуть.

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