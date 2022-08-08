Про це сказав публіцист та політолог Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

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За його словами, план путіна у війні приречений і головні завдання – "взяти Київ за три дні" та знищити українську державу – провалились ще у перші дні війни.

Ба більше, як він додав, навіть найпесимістичніші оцінки станом на зараз, зводяться до того, що москві вдасться нав'язати максимум "замороження" війни на зиму. Мовиться навіть не про припинення вогню, а зменшення можливостей вести ефективні бойові дії у зимовий період.

Задум путіна та той ультиматум, який він вкинув усьому світу, погрози ядерною зброєю та плани "піти" на країни Балтії, на Варшаву – зараз безглуздо виглядають,

– сказав Піонтковський.

Плани путіна змінились

Натомість зараз же він погрожує підірвати Запорізьку АЕС, щоб йому "здали" Авдіївку. А також відчайдушно намагається досягти перемир'я та припинення вогню.

Крім цього, російська армія відмовилась від мети захопити Слов'янсь та Краматорськ й перекинулась на південний напрямок.

"Якось змінились масштаби і стратегія путіна у війні. Україна вже отримала найбільшу стратегічну перемогу. Вона вистояла", – вважає публіцист.

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