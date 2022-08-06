У 2014 році оприлюднили доктрину путіна-патрушева, і кремлівський диктатор випадково розповів про свою стратегію Четвертої світової війни. Про це на своєму стрімі сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Як путін хотів виграти Четверту світову війну

Глава кремля хотів "взяти Київ за три дні", а після цього – зайнятися реалізацією свого ультиматуму НАТО. путін визнав, що росія поступається НАТО на конвенціональному воєнному рівні. Натомість ключовою своєю перевагою він вважав унікальну ядерну зброю, аналогів якій буцімто немає у світі.

Він розумів, що його армія поступається не лише армії НАТО, а й одній лише армії України, яка озброєна натівською зброєю,

– зауважив публіцист.

На думку Піонтковського, план путіна виглядав так:

вступити у зіткнення з НАТО; дочекатися, коли альянс продемонструє перевагу; пригрозити ядерною зброєю.

Ключовий ультиматум путіна: "Або відступайте і капітулюйте, або я завтра знищу одне європейське місто та велике угрупування американських збройних сил".

Як зазначив публіцист, путін розраховував на те, що Захід здригнеться та відступить. Так диктатор хотів виграти у нього Четверту світову війну, поступаючись абсолютно в усьому.

Він щиро у це вірив, йому наговорили це якісь радники. Але ніякої переваги у ядерній зброї він не має і мати не може,

– переконаний Піонтковський.

Вінпідкреслив, що путін витратив шалені кошти на "Сармати" та "Посейдони". Однак йому аж ніяк не вдалося змінити воєнно-стратегічну ситуацію між США та росією, яка існує з 1962 року. Тоді Кеннеді та Хрущов зрозуміли, що у повномасштабній ядерній війні просто загинуть обидві країни.

"Можливо, раніше США могли знищити росію десять разів, а росія США – дев'ять. А після "Сарматів" росія може 15 разів знищити США. Це абсолютно безглузді витрати", – пояснив публіцист.

Тактична ядерна зброя

Єдина перевага тактичної ядерної зброї полягає у нахабності, політичній волі та байдужості до життів мільйонів людей. путін був впевнений, що Захід зробить крок назад.

"Американці давно аналізують цю стратегію путіна-патрушева, вони навіть створили новий вид ядерної зброї. На підводних човнах вони замінили великі боєголовки, які знищують цілі міста, на маленькі. Американці офіційно заявили, що відповіддю на путінські тактичні удари будуть аналогічні удари, не менш болючі для росії та путіна особисто", – підсумував Піонтковський.

Повний стрім Андрія Піонтковського: дивіться відео