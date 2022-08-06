В 2014 году обнародовали доктрину путина-патрушева, и кремлевский диктатор случайно рассказал о своей стратегии Четвертой мировой войны. Об этом на своем стриме сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Как путин хотел выиграть Четвертую мировую войну

Глава кремля хотел "взять Киев за три дня", а после этого – заняться реализацией своего ультиматума НАТО. путин признал, что россия уступает НАТО на конвенциональном военном уровне. В то же время ключевым своим преимуществом он считал уникальное ядерное оружие, аналогов которому якобы нет в мире.

Он понимал, что его армия уступает не только армии НАТО, но и одной только армии Украины, вооруженной натовским оружием,

– заметил публицист.

По мнению Пионтковского, план путина выглядел так:

вступить в столкновение с НАТО; дождаться, когда альянс продемонстрирует преимущество; пригрозить ядерным оружием.

Ключевой ультиматум путина : "Или отступайте и капитулируйте, или я завтра уничтожу один европейский город и большую группировку американских вооруженных сил".

Как отметил публицист, путин рассчитывал на то, что Запад вздрогнет и отступит. Так диктатор хотел выиграть у него Четвертую мировую войну, уступая совершенно во всем.

Он искренне в это верил, ему наговорили это советники. Но никакого преимущества в ядерном оружии он не имеет и иметь не может,

– убежден Пионтковский.

Он подчеркнул, что путин потратил сумасшедшие средства на "Сарматы" и "Посейдоны". Однако ему никак не удалось изменить военно-стратегическую ситуацию между США и россией, которая существует с 1962 года. Тогда Кеннеди и Хрущев поняли, что в полномасштабной ядерной войне погибнут обе страны.

"Возможно, раньше США могли уничтожить россию десять раз, а россия США – девять. А после "Сарматов" россия может 15 раз уничтожить США. Это абсолютно бессмысленные расходы", – пояснил публицист.

Тактическое ядерное оружие

Единственное преимущество тактического ядерного оружия заключается в наглости, политической воле и безразличии к жизни миллионов людей. путин был уверен, что Запад сделает шаг назад.

"Американцы давно анализируют эту стратегию путина-патрушева, они даже создали новый вид ядерного оружия. На подлодках они заменили большие боеголовки, уничтожающие целые города, на маленькие. Американцы официально заявили, что ответом на путинские тактические удары будут аналогичные удары, не менее болезненны для россии и путина лично» , – подытожил Пионтковский.

Полный стрим Андрея Пионтковского: смотрите видео