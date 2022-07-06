Наибольшую часть военной помощи Украина получает от Великобритании и США. Об этом сообщил 24 каналу журналист Сергей Гармаш.

К теме У России есть новая тактика, – эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком о планах Путина

Однако, по его словам, страны Запада понемногу затягивают поставки оружия.

Почему Запад медлит с предоставлением оружия Украине

Гармаш считает, что промедление со стороны Запада связано с двумя основными причинами.

Во-первых, объективно существует западная бюрократия. По словам журналиста, на Западе нет войны, и они медленно думают, ведь воспринимают ситуацию не так остро, как украинцы.

Во-вторых, западные страны опасаются дестабилизации ситуации в России.

Чего боится Запад

По мнению Гармаша, если Путин начнет проигрывать в военном плане, это может привести к серьезной дестабилизации и центробежным движениям в самой России.

Запад боится того, что ядерное оружие "разбежится" по разным субъектам Российской Федерации, которые могут начать воевать между собой,

– подчеркнул журналист.

В то же время сегодня в западных странах говорят о том, что распад России неизбежен.

"Задача Запада – сделать распад России контролируемым"

Главная задача Запада – сделать процесс распада России контролируемым, подчеркнул Гармаш.

"Именно это попытка и является основным мотивом того, почему западные страны не дают там ускорить распад России. А мы его можем реально ускорить именно тем, что начнем побеждать и освобождать нашу территорию", – добавил журналист.

Обратите внимание Украина способна победить Россию еще до конца года: Данилов объяснил, от чего это зависит

Он добавил, что военное поражение для Путина фактически станет концом имперской России.

Запад делает ставку на российские элиты

По словам журналиста, Запад надеется на активность российских элит.

"Российские элиты как более образованные, как более заинтересованные в какой-либо стабильности начнут трансформацию Российской Федерации более мягкими, не военными средствами", - пояснил Гармаш.

Именно они, добавил журналист, могут изменить ситуацию, по крайней мере, убрать путинский режим.

Журналист Сергей Гармаш предположил сценарий распада России: смотрите видео

Военная помощь Украине: последние новости