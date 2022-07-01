Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи Украине на 820 миллионов долларов.
Внимание Ракетные удары по Одесчине и новый омбудсмен Украины: основное за 128 день войны
Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине. Новый пакет включает новейшие норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS.
Источник:Минобороны США
Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи Украине на 820 миллионов долларов.
Внимание Ракетные удары по Одесчине и новый омбудсмен Украины: основное за 128 день войны