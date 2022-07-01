Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової військової допомоги Україні на 820 мільйонів доларів.

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В рамках цього пакету Україна отримає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

2 передові зенітно-ракетні системи (NASAMS);

до 150 000 боєприпасів для 155 мм артилерії;

4 додаткові контрбатарейні радари.

Озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США. Тобто, сьогоднішній анонс означає початок процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей ЗСУ.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив виділення допомоги та подякував США.