Про це 24 каналу сказав Олег Саакян – політолог. Він припустив, чи може Туреччина надати путіну військову допомогу.

Увага Замінована Запорізька АЕС та подвійна гра Ердогана: ексклюзивне інтерв'ю з Фейгіним

Так, країна домовилась, що розвиватиме співпрацю з нашим ворогом у торгівлі, туризмі, сільському господарстві й енергетиці. Утім політолог вважає, що питання військової допомоги для Ердогана буде винесено за дужки.

Так само це стосуватиметься й питань визнання тимчасово окупованих територій.

Туреччина буде непокірно підтримувати територіальну цілісність України. Однак при цьому усе, що стосується фінансового, торговельного сектору, енергоносіїв та військової ситуації у Сирії – можуть бути різні домовленості,

– вважає політолог.

Вони допомагатимуть росії не задихнутись під західним зашморгом із санкцій. Тим часом країна-агресорка використовуватиме Туреччину для підсилення.

Туреччина не допоможе росії обходити санкції

Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 каналу, що Туреччина не буде допомагати росії обходити санкції. На це є 2 причини:

Туреччина – це країна НАТО. В економічному плані вона орієнтована на Захід і не хоче втрачати там свої зв'язки.

Туреччина не може постачати в росію технології, адже їх у Туреччини немає.

Тим часом – у США оголосили про нову допомогу Україні: дивіться відео