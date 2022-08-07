Про все це на ексклюзивному стрімі 24 каналу із Андріаною Кучер говорив російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін. Також він припустив, чи узагалі можлива співпраця росії з Північною Кореєю.

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Окупанти могли замінувати Запорізьку АЕС

Я не виключаю того, що росіяни могли замінувати ЗАЕС. Вони не завжди усвідомлюють як працюють певні їхні дії. Наприклад, Рудий ліс біля Чорнобильської АЕС. Там солдати окопалися, хоч навколо повно радіації.

Марк Фейгін російський правозахисник Вони хапанули це опромінення, тому що "а хто про це подумав?". А той хто дійсно подумав, то це було навпаки: "так-так, окопуйтеся, хлопці, глибше копайте". Якщо в Рудому лісі окопалися, вони можуть замінувати й станцію.

А чому ні? Чому нам в це не повірити? Тому що вони відповідальні люди й не можуть собі дозволити ризикувати життям тисяч людей, які можуть постраждати в результаті такого вибуху? Ні, їм плювати.

Ердоган грається з путіним

Ердоган грається з путіним, як кіт з бантиком, зокрема в частині натяків, що він у питанні України йому нічим не допоможе.

Довідка. 5 серпня Ердоган та путін зустрілися у Сочі. Це була друга зустріч за останній місяць після перемовин в Ірані.

Симптоматично тут те, що сам Ердоган заявляв, що москва проявляє інтерес до байрактарів, а там його зять сидить. Адже кремль дійсно зацікавлений у цій зброї, вони ж бачать, наскільки ефективні байрактари. Зрештою всі воєнні питання та інтереси будуть зніматися.

Риторично вони будуть підніматися, можливо будуть публічні обіцянки чи розмови, але потім все буде "з'їжджати", мовляв, вони нічого не обіцяли. У воєнних питаннях Ердоган межі не перейде.

Про "100 тисяч солдатів з КНДР" на війну проти України

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, нібито Північна Корея запропонувала надіслати 100 тисяч своїх солдатів для підтримки вторгнення росії в Україну.

Важко уявити північнокорейців, які потоком підуть на Схід чи Херсон. Це більше пропагандистський трюк, якась гра самої Кореї. Не думаю, що дійде до відправлення якихось добровольців з Північної Кореї. Вони ж як таргани – розбіжаться та будуть жити в росії. Для них росія – це "лайт" в порівнянні з тим, як вони живуть у Південній Кореї.

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Про "співпрацю" росії з Північною Кореєю

росія і справді може щось передати КНДР. Це стосується нуклеарних технологій, удосконалених ракет та ракетоносіїв, оскільки у Кореї вони ще гіршої якості. Це застарілі, але цілком робочі технології, які є в росії. Тож теоретично щось передати можуть, але тут є одна проблема.

Вона полягає в тому, що співпраця з Північною Кореєю – марна. У КНДР немає грошей. Все це потрібно робити за власних рахунок або через черговий шантаж, тому для росії це невигідно.

Президент Мексики закликав до "миру у всьому світі"

Передісторія: Президент Мексики Андрес Мануель Лопес запропонував припинити всі військові конфлікти та торговельні війни щонайменше на п'ять років і погодити перемир'я.

Чому саме зараз він заявив про це припинення вогню на 5 років, Україна ж була б не проти такої угоди ще 23 лютого і говорила про це дуже гучно. Дуже дивно, що такі речі обговорюються за 5,5 місяців гарячої війни, невже думали, що все закінчиться за 2-3 дні.

Виявилось, що у світі не все так просто – захотів шматок чужої території і приєднав її. Зараз це виглядає, як паразитування на темі. Головний винуватець цієї війни – Москва, то впливайте на неї.

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