Російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін заявив, що він не виключає того, що росіяни могли замінувати ЗАЕС. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти не завжди усвідомлюють як працюють певні їх дії. Наприклад, Рудий ліс біля Чорнобильської АЕС. Там солдати окопалися, хоч навколо повно радіації.

Вони хапанули це опромінення, тому що "а хто про це подумав?". А той хто дійсно подумав, то це було навпаки: "так-так, окопуйтеся, хлопці, глибше копайте",

– зазначив Марк Фейгін.

"Якщо в Рудому лісі окопалися, вони можуть замінувати й станцію. А чому ні? Чому нам в це не повірити? Тому що вони відповідальні люди й не можуть собі дозволити ризикувати життям тисяч людей, які можуть постраждати в результаті такого вибуху? Ні, їм плювати", – прокоментував Фейгін.

Він підсумував, що не виключає замінування Запорізької АЕС російськими військами.

Дивіться повне відео з Марком Фейгіним на ютубі 24 каналу:

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