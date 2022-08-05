Зеленський увечері 5 серпня традиційно звернувся до українців, інформує 24 канал. Український лідер розповів про нові злочини загарбників.

Зауважте Окупанти в Енергодарі стріляли у бік ЗАЕС: є три "прильоти", зокрема у високовольтну лінію

Окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли ЗАЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що росія має відповідати вже за сам факт – окупанти створили загрозу для АЕС. Український лідер додав: це – не лише ще один аргумент на користь того, аби визнати росії державою – спонсором тероризму.

Президент наголосив, що обстріл ЗАЕС – також аргумент, щоб застосувати жорсткі санкції проти усієї атомної галузі росії. Зокрема, проти "росатома", а також – усіх пов'язаних компаній та людей.

За словами Зеленського, це – питання безпеки, адже "той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології".

Заява МЗС щодо обстрілу ЗАЕС

У МЗС України засудили обстріл ЗАЕС 5 серпня. Світову спільноту закликали негайно вжити заходів та примусити росію передати електростанцію під контроль України. Це необхідно для безпеки усього світу. У МЗС наголосили, що можливі наслідки влучання у реактор – рівноцінні застосуванню атомної бомби.

Звернення Зеленського 5 серпня: дивіться відео