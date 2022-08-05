Зеленский вечером 5 августа традиционно обратился к украинцам, сообщает 24 канал. Украинский лидер рассказал о новых преступлениях захватчиков.

Заметьте Оккупанты в Энергодаре стреляли в сторону ЗАЭС: есть три "прилета", в том числе в высоковольтную линию

Оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли ЗАЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что россия должна отвечать уже за сам факт – оккупанты создали угрозу для АЭС. Украинский лидер добавил: это – не только еще один аргумент в пользу того, чтобы признать россию государством – спонсором терроризма.

Президент подчеркнул, что обстрел ЗАЭС – также аргумент, чтобы применить жесткие санкции против всей атомной отрасли россии. В частности, против "росатома", а также всех связанных компаний и людей.

По словам Зеленского, это вопрос безопасности, ведь "тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии".

Заявление МИД об обстреле ЗАЭС

В МИД Украины осудили обстрел ЗАЭС 5 августа. Мировое сообщество призвало немедленно принять меры и заставить россию передать электростанцию под контроль Украины. Это необходимо для безопасности всего мира. В МИД подчеркнули, что возможные последствия попадания в реактор – равноценны применению атомной бомбы.

Обращение Зеленского 5 августа: смотрите видео