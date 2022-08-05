Глава государства отметил, что 5 августа из украинских портов вышли 3 судна с зерном на экспорт, сообщает 24 канал. Корабли отправились из Одессы и Черноморска. На них находится почти 60 тысяч тонн кукурузы, которую ожидают потребители Турции, Ирландии, Великобритании.

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В восстановлении украинского экспорта заинтересованы все

Зеленский рассказал, что в порт Черноморска для загрузки направляется первое с 24 февраля судно.

Главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые субъекты. Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньшим будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там,

– подчеркнул президент.

По его словам, следует помнить о том, что в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем предполагалось. Ведь европейские урожаи – меньше из-за жары.

"А вот украинский урожай зерновых и масличных, скорее всего, будет соответствовать прогнозам – ожидается более 65 миллионов тонн", – добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что угрожающий продовольственный кризис в мире можно будет преодолеть, если партнеры выполнят свою часть обязательств, согласно зерновой Инициативе, и не допустят новых российских провокаций в отношении украинского экспорта.

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Газопроводы в обход Украины – еще одно оружие россии

Президент отметил, что на энергорынке, особенно для европейских потребителей, ситуация продолжает быть очень опасной. Причиной является циничный и просчитанный газовый шантаж россии.

"Вместо того, чтобы поставлять газ на территорию Европы в соответствии с контрактами, россия даже просто сжигает его – и уже не одну неделю. Для чего она это делает? Чтобы в Европе цены еще больше выросли, чтобы обычные европейцы еще больше пострадали и чтобы всем на континенте было еще сложнее подготовиться к зиме", – добавил Зеленский.

По его словам, это проявление сознательной антиевропейской, античеловеческой политики россии и следствие старых ошибок европейцев. Они не хотели видеть, что "газпром" и российские газопроводы в обход Украины – это такое же оружие для страны-террориста, как танки и артиллерия. В то же время ее мишенью является – каждый европеец.

"И защищаться сейчас – мы должны все вместе. Вместе готовиться к новому отопительному сезону. Вместе – отвечать на любые провокации россии в энергосфере. Вместе – нарабатывать санкционные шаги в ответ на российский шантаж и террор", – отметил глава государства.

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Президент осудил атаку оккупантов по ЗАЭС

Зеленский рассказал, что 5 августа россияне создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе. Оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС.

Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора. россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС,

– добавил президент.

Он отметил, что это не только еще один аргумент в пользу признания россии государством-спонсором терроризма.

"Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от росатома до всех связанных компаний и лиц. Это сугубо вопрос безопасности", –отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии.

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