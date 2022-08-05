Ожидается, что следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности администрацией Байдена составит 1 миллиард долларов. Об этом сообщили сразу 3 анонимных источника Reuters.

Чиновники США на условиях анонимности пояснили, что по состоянию на 5 августа президент Джозеф Байден еще не подписал очередной пакет вооружений. Поэтому список вооружения может варьироваться по стоимости и содержанию.

Однако, если его подпишут в его нынешнем виде, то он, в частности, будет включать: