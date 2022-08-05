Очікується, що наступний пакет безпекової допомоги Україні від Адміністрації Байдена становитиме 1 мільярд доларів. Про це повідомили одразу 3 анонімних джерела Reuters.

Чиновники США на умовах анонімності пояснили, що станом на 5 серпня президент Джозеф Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Тому список озброєння може змінюватись за вартістю та змістом.

Однак, якщо його підпишуть у його нинішньому вигляді, то він, зокрема, включатиме: