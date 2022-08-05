Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зауважив, що американці не готувалися такої війни, яку розв'язала росія проти України, зокрема з такою інтенсивністю застосування всіх типів озброєння.

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HIMARS не створювалися, щоб бити по складах боєприпасів

Вони створювалися, щоб полювати на засоби протиповітряної оборони, на артилерію противника, на передові пункти управління, а не по стратегічних цілях, як склади боєприпасів чи такі споруди, як міст. Це ми їх так використовуємо, і американці були шоковані,

– зауважив Олег Катков.

Олег Катков пояснив, що партнери України, які постачають нам зброю, спостерігають за тим, як ми її використовуємо і яку це має ефективність.

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Яку зброю Україна отримує від партнерів: коротко

Штати збираються передати Україні черговий пакет військової допомоги. Його розмір складе 550 мільйонів доларів. Президент Байден 1 серпня підписав необхідний документ. Допомога включатиме снаряди для РСЗВ HIMARS і боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, США передали Україні додаткові установки реактивних систем залпового вогню. Мовиться про 4 HIMARS, які раніше відмінно показали себе на фронті.

Також Олексій Резніков повідомив, що до нас вже прибули реактивні системи залпового вогню MARS II. Німеччина оголосила про їх передачу ще 26 липня.

Польща підтвердила передачу Україні танків PT-91, про це повідомив речник Агентства озброєнь Міноборони Польщі Кшиштоф Платек. Зауважимо, що танки вже прибули в нашу країну та допомагають нищити ворога.

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