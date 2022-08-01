Схвалити допомогу мають вже 1 серпня. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Допомога включатиме снаряди для РСЗВ HIMARS і боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів.

Зауважимо, що новий пакет підтримки США анонсували 30 липня. Після розмови з Ллойдом Остіном Олексій Резніков зазначав, що ми скоро отримаємо засоби для зміцнення обороноздатності.

Допомога від США

США допомагають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Найперше слід згадати, що президент Джо Байден у травні підписав закон про ленд-ліз. У Пентагоні пояснювали, що він почне діяти, як закінчиться безкоштовна військова допомога, надана Штатами.

Серед останніх новин – 1 серпня в Україну прибули додаткові 4 установки реактивних систем залпового вогню HIMARS. Крім того, Штати відправлять безпілотники Phoenix Ghost та боєприпаси. Мовиться про 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost, 4 командно-штабні машини, протитанкову зброю та 36 000 боєприпасів калібру 105 міліметрів.