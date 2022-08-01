Єрмак, Залужний і Кулеба провели переговори з Блінкеном
Глава ОП Андрій Єрмак разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і очільником МЗС Дмитро Кулебою провели переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Джейкобом Салліваном і главою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
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Повідомляється, що представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії. Також Єрмак, Кулеба та Залужний відзначили вагомий внесок США у посилення обороноздатності України.
Окрім того, Андрій Єрмак і Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.
Зеленський і Байден не говорили понад місяць
- Попередня розмова між Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом відбулася 15 червня. Після розмови Байден оголосив про виділення нової допомоги для України – 1 мільярд доларів.
- У відповідь Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки. Глава держави наголосив, що ця підтримка особливо важлива для нашої оборони на Донбасі.
- Нещодавно США оголосили про надання Україні ще 4 систем HIMARS та іншого озброєння, яке надзвичайно важливе для нас. Президент України подякував своєму колезі зі США Джо Байдену. Він заявив, що це критично важлива зброя для України.
- Зауважимо, що 21 липня у Байдена підтвердили COVID-19. Він перебував на ізоляції у Білому домі й виконував усю роботу в онлайн-режимі. 27 липня американський президент одужав від COVID-19.
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