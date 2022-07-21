Байден захворів на коронавірус

Зазначається, що очільник США повністю вакцинований та двічі ревакцинований. Про це повідомили в Білому домі.

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Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний тест на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчуває дуже легкі симптоми. Він почав приймати Paxlovid,

– йдеться у повідомленні.

Останній – препарат проти коронавірусу, який розробила компанія Pfizer.

Наразі він перебуває на ізоляції у Білому домі та продовжить повною мірою виконувати всі свої обов'язки. Наприклад, сьогодні вранці він спілкувався по телефону з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах через Zoom із резиденції.

Попередній тест Байдена на коронавірус робили 19 липня, він мав негативний результат. Медичний відділ Білого дому проінформує про коронавірус всіх, з ким він контактував.

У Білому домі підкреслили, як тільки тест дасть негативний результат, президент повернеться до особистої роботи.

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