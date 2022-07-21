Байден заболел коронавирусом
Отмечается, что глава США полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Об этом сообщили в Белом доме.
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Сегодня утром президент Байден получил положительный тест на COVID-19. Он полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован и чувствует очень легкие симптомы. Он начал принимать Paxlovid,
– говорится в сообщении.
Последний – препарат против коронавируса, разработанный компанией Pfizer.
Он находится на изоляции в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности. К примеру, сегодня утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах через Zoom из резиденции.
Предыдущий тест Байдена на коронавирус делали 19 июля, у него был отрицательный результат. Медицинский отдел Белого дома проинформирует о коронавирусе всех, с кем он контактировал.
В Белом доме подчеркнули, как только тест даст отрицательный результат, президент вернется к личной работе.
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