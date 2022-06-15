Україна отримає більше тієї зброї, яку давно просила у союзників. Зокрема гаубиці, протикорабельні ракети. Про розмову Зеленського розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

До речі Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів

Єрмак додав, що також є позитивні новини за результатами зустрічі "Рамштайн-3". Каже, що певні речі не сподобаються нашим ворогам.

Після розмови із Зеленським Байден оголосив нову допомогу

Сам президент США теж розповів про розмову із українським колегою. Він підтвердив, що США будуть стояти на боці України, коли вона захищає демократію та суверенітет. Після розмови Байден оголосив про виділення нової допомоги для України – 1 мільярд доларів.

Він охопить додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Крім цього, наша держава отримає від Штатів 225 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.