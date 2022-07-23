Президент України подякував своєму колезі зі США Джо Байдену. Очільник нашої держави підкреслив, що надання ще 4 HIMARS й іншого озброєння надзвичайно важливе для нас.

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Потужна зброя зберігає життя

Критично важлива потужна зброя дасть змогу зберегти життя наших воїнів і пришвидшить звільнення нашої землі від російського агресора. Ціную стратегічну дружбу між нашими народами. Разом до перемоги!,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що до нового пакета допомоги, яку Україна отримає від США, входить необхідне військове обладнання. Мовиться про:

4 РСЗВ HIMARS,

36 000 боєприпасів 105-міліметрового калібру,

командно-штабні машини,

протитанкову зброю,

580 дронів Phoenix Ghost,

запчастини та інше приладдя.

У мережі поширюється інформація про те, що відповідна допомога обійшлась США у 270 мільйонів доларів. Але наразі ці відомості в Білому домі не підтвердили.

Ленд-ліз ще не починався

Зауважимо, що відповідна допомога входить до програми, запровадженої Джо Байденом у травні. Вона передбачає виділення на потреби України 40 мільярдів доларів. Левова частка цих коштів спрямована саме на військове забезпечення нашої держави.

Раніше у Пентагоні розповіли, яка сума з цих коштів залишилась на рахунку. Наразі мовиться про 6 мільярдів доларів. Їх необхідно буде освоїти до вересня. На цей місяць припадає закриття фінансового року. І лише після цього США почнуть надавати зброю у рамках ленд-лізу.

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