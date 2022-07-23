Президент Украины поблагодарил своего коллегу из США Джо Байдена. Глава нашего государства подчеркнул, что предоставление еще 4 HIMARS и другого вооружения чрезвычайно важно для нас.

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Мощное оружие сохраняет жизни

Критически важное мощное оружие позволит сохранить жизни наших воинов и ускорит освобождение нашей земли от российского агрессора. Ценю стратегическую дружбу между нашими народами. Вместе к победе!,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в новый пакет помощи, который Украина получит от США, входит необходимое военное оборудование. Речь идет о:

4 РСЗО HIMARS,

36 000 боеприпасах 105-миллиметрового калибра,

командно-штабных машинах,

противотанковом оружии,

580 дронах Phoenix Ghost,

запчастях и других принадлежностях.

В сети распространяется информация о том, что соответствующая помощь обошлась США в 270 миллионов долларов. Но эти данные в Белом доме не подтвердили.

Лэнд-лиз еще не начинался

Заметим, что соответствующая помощь входит в программу, введенную Джо Байденом в мае. Она предусматривает выделение на нужды Украины 40 миллиардов долларов. Львиная доля этих средств направлена именно на военное обеспечение нашего государства.

Ранее в Пентагоне рассказали, какая сумма из этих средств осталась на счету. Сейчас говорится о 6 миллиардах долларов. Их нужно будет освоить до сентября. На этот месяц приходится закрытие финансового года. И только после этого США начнут давать оружие в рамках ленд-лиза.

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