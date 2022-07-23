Теперь же советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан решил расставить все точки над "i". Он отметил, что дальнобойные ракеты для установок HIMARS, чье количество в Украине постоянно растет, предоставлять не будут.

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В США боятся Третьей мировой войны

Салливан в пятницу 22 июля выступил во время форума безопасности в Аспене. Советник Джо Байден озвучил позицию президента США. Глава государства не готов развязывать Третью мировую войну. Так что определенные виды вооружения и снаряды к ним нашему государству предоставлять не будут.

Речь, как вы уже поняли, о ракетах ATACMS, которые способны бить на расстояние до 300 километров. Джо Байден, подчеркнул Салливан, делает все необходимое для поддержки, а также защиты Украины от врага. Это его первоочередная цель.

Украина получит еще больше HIMARS

Заметим, что накануне в США было принято очередное решение. Оно предусматривает предоставление нашему государству еще 4 реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 580 дронов Phoenix Ghost. Кроме того, украинские военные получат:

36 000 боеприпасов 105-миллиметрового калибра,

командно-штабные машины,

противотанковое оружие,

запчасти и другие принадлежности.

Все это оборудование, которое предоставляют США Украине, все еще не входит в программу ленд-лиз. Его нашему государству передают в рамках военной помощи, выделенной Соединенными Штатами. Ее общая сумма составляет 40 миллиардов долларов. Эти средства должны использоваться до конца финансового года. То есть – до сентября. Сейчас, рассказали в Пентагоне, на этом счету осталось 6 миллиардов долларов.

И только после завершения программы, инициированной Джо Байденом, начнется предоставление оружия по ленд-лизу. Это будет очередной виток, который будет однозначно иметь большое влияние на ход войны.

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