Соответствующую информацию сообщил журналист Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США. Также в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине боевых самолетов.

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У Байдена остались деньги, выделенные для Украины

В администрации Байдена осталось 6 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий на поставку оружия Украине,

– указано в сообщении.

Предварительно эти деньги нужно потратить до конца сентября, ведь тогда в США завершается финансовый год.

Кратко о выделенных для Украины деньгах

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