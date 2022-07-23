Соответствующую информацию сообщил журналист Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США. Также в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине боевых самолетов.
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У Байдена остались деньги, выделенные для Украины
В администрации Байдена осталось 6 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий на поставку оружия Украине,
– указано в сообщении.
Предварительно эти деньги нужно потратить до конца сентября, ведь тогда в США завершается финансовый год.
Кратко о выделенных для Украины деньгах
- В мае Конгресс США одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи. Еще тогда в Центре стратегических коммуникаций объясняли, что деньги в основном пойдут на оружие для Украины.
- В то же время госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала, на что именно пойдут эти деньги. В частности, 20 миллионов долларов – на дополнительную гуманитарную помощь и другие нужды, 23,75 миллиарда долларов – на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по укреплению европейской безопасности.
- Первый транш помощи поступил 1 июня. Тогда Украина получила 1 миллиард долларов для поддержки экономики во время войны.
- 14 июля в Белом доме отметили, что сначала нашему государству выделяют бесплатную военную помощь. Когда она закончится, заработает ленд-лиз.
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