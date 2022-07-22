Соответствующую информацию сообщил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Также 22 июля США сообщили о предоставлении Украине еще 4 дополнительных HIMARS и дроны Phoenix Ghost.

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США могут предоставить Украине истребители

Министерство обороны проводит "некоторые предварительные исследования" относительно потенциальных поставок истребителей Украине, говорит Кирби,

– написала корреспондентка Селигман.

По ее словам, это произойдет не скоро. В частности, учитывая то, насколько сложны их эксплуатация и обслуживание.

Она также добавила, что воздушные силы США намекали на это последние несколько дней.

Оружие от США: последние новости

22 июля ряд американских СМИ, ссылаясь на слова координатора Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джона Кирби, сообщил о новом оружии для Украины.

По их данным, Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму 270 миллионов долларов. Она включает 4 HIMARS и боеприпасы к ним, а также 36 тысяч боеприпасов калибра 105 миллиметров, командно-штабные машины, противотанковое оружие, 580 дронов Phoenix Ghost, запчасти и другие принадлежности.

Следует вспомнить, что 21 июля СМИ писали о том, что сенаторы США призвали Пентагон предоставить Украине передовые истребители.

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