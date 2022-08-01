Ермак, Залужный и Кулеба провели переговоры с Блинкеном

Глава ОП Андрей Ермак вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и главой МИД Дмитрием Кулебой провели переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

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Сообщается, что представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и нуждах нашей армии. Ермак, Кулеба и Залужный также отметили весомый вклад США в усиление обороноспособности Украины.

Андрей Ермак и Джейкоб Салливан согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Зеленский и Байден не говорили больше месяца

Предыдущий разговор между Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом состоялся 15 июня. После разговора Байден объявил о выделении новой помощи для Украины – 1 миллиард долларов.

В ответ Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки. Глава государства подчеркнул, что эта поддержка особенно важна для нашей обороны на Донбассе.

Недавно США объявили о предоставлении Украине еще 4 систем HIMARS и другого вооружения, которое очень важно для нас. Президент Украины поблагодарил своего коллегу из США Джо Байдена. Он заявил, что это критически важное оружие для Украины.

Отметим, что 21 июля у Байдена подтвердили COVID-19. Он находился в изоляции в Белом доме и выполнял всю работу в онлайн-режиме. 27 июля американский президент выздоровел от COVID-19.

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