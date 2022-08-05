Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что американцы не готовились к такой войне, которую развязала россия против Украины, в частности с такой интенсивностью применения всех типов вооружения.

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HIMARS не создавались, чтобы бить по складам боеприпасов

Они создавались, чтобы охотиться на средства противовоздушной обороны, на артиллерию противника, на передовые пункты управления, а не по стратегическим целям, как склады боеприпасов или такие сооружения, как мост. Это мы их так используем, и американцы были шокированы,

– заметил Олег Катков.

Олег Катков объяснил, что партнеры Украины, которые поставляют нам оружие, наблюдают за тем, как мы его используем и какую это имеет эффективность.

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Какое оружие Украина получает от партнеров: коротко

Штаты собираются передать Украине очередной пакет военной помощи. Его размер составит 550 миллионов долларов. Президент Байден подписал 1 августа необходимый документ. Помощь будет включать снаряды для РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США передали Украине дополнительные установки реактивных систем залпового огня. Речь идет о 4 HIMARS, которые раньше отлично показали себя на фронте.

Также Алексей Резников сообщил, что к нам уже прибыли реактивные системы залпового огня MARS II. Германия объявила об их передаче еще 26 июля.

Польша подтвердила передачу Украине танков PT-91, об этом сообщил представитель Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек. Заметим, что танки уже прибыли в нашу страну и помогают уничтожать врага.

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