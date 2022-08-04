Разговоры под грифом "Смерть врагам"

Последний из публично указанных разговоров был пять дней назад, три дня назад был объявлен пакет помощи на 550 миллионов долларов (75 тысяч снарядов для артиллерии 155-миллиметрового калибра + ракеты для M142 HIMARS, много).

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Такие разговоры всегда означают нечто неприятное для русских войск. Это не исключение: обсудили следующий пакет помощи.

Диалог такой интенсивности на уровне руководителей оборонных ведомств – это еще и лучшая демонстрация доверия, создаваемая практическими шагами. Что бы там ни придумывали россияне или наши альтернативно одаренные деятели.

Что еще важно. В Киев прибыл и начал работу новый атташе США по обороне. Это укорачивает плечо в отношении многих технических задач, а также обеспечивает партнерам дополнительные возможности для контроля над вооружениями и поставляемой помощью.

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Как не сбиться с курса на победу

В общем, у меня складывается впечатление о все большем раздвоении сущего. В одном измерении и Белый дом, и Пентагон, и посольство демонстрируют немалую плотность взаимодействия по обороне с украинской стороной. Здесь же идет движение по внедрению LOGFAS и многое другое.

С другой стороны звучат какие-то всхлипывания о якобы "недоверии". Причем со ссылками непонятно на что.

Выбор очень прост – сконцентрироваться на деле.

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