Они обсудили предстоящую встречу в рамках "Рамштайна" и поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину.

Важно Нам удалось стабилизировать ситуацию, – Залужный об успехах на фронте

Кроме того, Резников и Остин согласовали повестку дня.

Также, у главы Пентагона есть очень хорошие новости, но детали будут чуть позже,

– написал Резников.

На прошлой неделе в Министерстве обороны США сообщили, что следующая четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля в онлайн-формате.

Кратко о предыдущей встрече формата "Рамштайн"

Предыдущая встреча состоялась 15 июня в Брюсселе при личном присутствии участников, в ней приняли участие представители оборонных ведомств почти 50 стран.

Какие страны и какое вооружение пообещали

США значительно увеличат помощь. В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун" и т.п.;

Словакия предоставит вертолеты;

Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию;

Германия – реактивные системы залпового огня.

…и еще кое-что. Спасибо всем. Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры будут и дальше поддерживать Украину, НАТО имеет наибольшее единство в своей истории,

– подытожил Алексей Резников.

Также министр обороны добавил, что к встрече в формате "Рамштайн" впервые присоединились Грузия, Молдова и Эквадор.

Интересно! Онлайн-встреча Рамштайн-2 состоялась 23 мая. К ней присоединились представители еще 4 стран мира. Там обсуждали ситуацию на фронте в Украине, уже оказанную военную помощь, а также актуальные оборонные нужды нашего государства.