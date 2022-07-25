Про передачу танків PT-91 Twardy Україні повідомив речник Агентства озброєнь Міноборони Польщі Кшиштоф Платек. Тепер ці машини разом з іншими допомагатимуть ЗСУ збільшувати втрати ворога.

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Танки вже в Україні

Відповідною інформацією Платек поділився під час інтерв'ю. Він зауважив, що заміну наданим Україні танкам до Польщі привезуть з Південної Кореї.

Дефіцит у понад 200 танків Т-72 і певної кількості танків PT-91 – тут я не можу сказати, скільки саме, – буде покритий повністю, навіть з надлишком, тому що це танки значно вищого, якіснішого рівня,

– сказав Кшиштоф Платек.

Планується, що танки з Південної Кореї до Польщі постачатимуть упродовж 2022 – 2026 років. Вони замінять застарілі бойові машини, відправлені на війну в Україні.

Крім того, Платек додав, що отримав від корейської сторони гарантію швидкого постачання. Йому пообіцяли, що Польща отримає "дійсно велику кількість танків". Мовиться про ті машини, які зараз перебувають у резерві армії Південної Кореї.

Достеменно невідомо, які саме танки замінять ті, які Польща передала Україні. Але є припущення у польських журналістів, що мовиться про К2 "Чорна пантера". Відповідні машини вигідніші за американські Abrams. Адже вони і коштують менше, і обслуговувати їх не настільки дорого.