О передаче танков PT-91 Twardy Украине сообщил спикер Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек. Теперь эти машины вместе с другими будут помогать ВСУ увеличивать потери врага.

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Танки уже в Украине

Соответствующей информацией Платек поделился на интервью. Он отметил, что замену предоставленным Украиной танкам в Польшу привезут из Южной Кореи.

Дефицит более чем в 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91 – здесь я не могу сказать, сколько именно, – будет покрыт полностью, даже с избытком, потому что это танки значительно более высокого, более качественного уровня,

– сказал Кшиштоф Платек.

Планируется, что танки из Южной Кореи в Польшу будут поставлять в течение 2022-2026 годов. Они заменят устаревшие боевые машины, отправленные на войну в Украине.

Кроме того, Платек добавил, что получил от корейской стороны гарантию быстрой поставки. Ему пообещали, что Польша получит "действительно большое количество танков". Речь идет о тех машинах, которые сейчас находятся в резерве армии Южной Кореи.

Доподлинно неизвестно, какие танки заменят те, которые Польша передала Украине. Но есть предположение у польских журналистов, что говорится о К2 "Черная пантера". Соответствующие машины выгоднее американских Abrams. Они ведь и стоят меньше, и обслуживать их не столь дорого.