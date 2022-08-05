Глава держави зазначив, що 5 серпня з українських портів вийшли 3 судна із зерном на експорт, повідомляє 24 канал. Кораблі вирушили з Одеси та Чорноморська. На них перебуває майже 60 тисяч тонн кукурудзи, яку очікують споживачі Туреччини, Ірландії, Великої Британії.

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У відновленні українського експорту зацікавлені всі

Зеленський розповів, що в порт Чорноморська для завантаження направляється перше з 24 лютого судно.

Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові субʼєкти. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки і Азії, але не тільки там,

– наголосив президент.

За його словами, слід пам'ятати про те, що цьогоріч в Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Адже європейські врожаї – менші через спеку.

"А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн", – додав глава держави.

Зеленський наголосив, що загрозливу продовольчу кризу у світі можна буде подолати, якщо партнери виконають свою частину зобов’язань, згідно із зерновою Ініціативою, та не допустять нових російських провокацій щодо українського експорту.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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