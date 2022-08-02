Україні за підтримки міжнародних партнерів вдалося домогтися експорту своєї продукції на глобальний ринок. Росіянам не вдалося втілити один з головних планів, за допомогою якого вони сподівалися послабити санкційний тиск, який вбиває їхню економіку.

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Судно з українським продовольством вже в Стамбулі

Як повідомляє Міністерство оборони Туреччини, суховантаж RAZONI, який вчора вийшов з Одеського порту, вже прибув до чорноморського входу в Босфор та стоїть на якорі у відведеному для нього місці. На ньому перевозять українську кукурудзу.

Незабаром корабель пройде огляд у Стамбулі, після чого вирушить до Тріполі (Ліван). Зазначимо, що це перше судно з українським продовольством, яке пройшло через Чорне море після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

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