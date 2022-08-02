Очількик обласної військової адміністації Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги пролунали 2 вибухи. Ракети влучили у військовий об'єкт.

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"Масштаби руйнувань ще встановлюють", – написав керівник ОВА.

Інформації про потерпілих поки нема

За словами Козицького, росіяни зі східного напрямку запустили 8 ракет. Наразі немає інформації про жертв та постраждалих.

Частину з них збили Сили ППО в інших областях. Дякуємо нашим воїнам за роботу! Бережіть себе і рідних. Не ігноруйте повідомлень про тривогу!,

– наголосив Козицький.