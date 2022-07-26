Трьох Героїв провели з почестями

Про прощання із загиблими повідомив мер Львова Андрій Садовий. Полеглі Герої – Володимир Гірняк, Микола Забавчук та Сергій Ковальов.

Раніше у Львові попрощалися з Героєм Артемом Димидом, який загинув на війні

Від початку повномасштабного вторгнення вони вступили на службу і воювали за наше майбутнє. Світла Пам'ять Захисникам України,

– зазначив Садовий.



Загиблий Герой Микола Забавчук / Фото фейсбук Андрія Садового ​



Загиблий Герой Володимир Гірняк / Фото фейсбук Андрія Садового ​

Полеглий Герой Сергій Ковальов / Фото фейсбук Андрія Садового ​

Мер також опублікував щемливі кадри з церемонії прощання. Містяни з квітами, навколішки проводжають в останню путь полеглих військових.



Львів'яни провели в останню путь трьох Героїв / Фото фейсбук Андрія Садового



Церемонія проходила у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла / Фото фейсбук Андрія Садового



Львів'яни провели в останню путь полеглих військових на колінах / Фото фейсбук Андрія Садового ​



Прощання з полеглими бійцями / Фото фейсбук Андрія Садового



На площі міста львів'яни віддали шану Героям / Фото фейсбук Андрія Садового ​

До слова, 8 липня у Києві в останню путь провели бійця Андрія Верхогляда. 27-річний військовий віддав своє життя за Батьківщину.

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