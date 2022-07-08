Церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це повідомляє 24 канал.

Актуально Триматимеш над нами небо: на війні загинув герой України, комбат 72 ОМБр Андрій Верхогляд

Провести в останню путь командира батальйону окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців прийшли його рідні, друзі побратими та просто небайдужі кияни.



У Києві попрощалися з Андрієм Верхоглядом / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Захисник загинув у віці 27 років / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Попрощатися з загиблим прийшли військові / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Далі тіло героя повезуть в рідний Новоград-Волинський Житомирської області. Прощання заплановане на 14:30 в Будинку офіцерів.

Зауважимо, що офіцер з позивним "Лівша" народився в родині військових. Його дід, батько та брат присвятили своє життя службі у війську. Тому й Андрій вирішив вступити у Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Коли у 2014 році росія вдерлася у Крим та на Донбас, воїн вчився на 2 курсі. Вже тоді він пішов боронити рідну землю.

Військовий відзначився під час боїв біля Авдіївки у 2017 році. Він нагороджений недержавною нагородою Народний герой України.

Зауважимо, про смерть героя стало відомо 23 червня. Оперативне командування "Південь" заявило, що Верхогляд загинув у бою з окупантами.

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